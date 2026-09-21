Cuatro detenidos en Kenia tras pedir la libertad de líder opositor ante embajada de Uganda

La Policía de Kenia interrumpió la manifestación en las inmediaciones de la sede diplomática en la capital keniana y trasladó a cuatro activistas en un vehículo policial hasta una comisaría.

Los detenidos permanecen bajo custodia sin que las autoridades hayan emitido hasta el momento un comunicado oficial sobre las causas del arresto.

Entre los detenidos se encuentra el defensor de derechos humanos Julius Kamau, que antes de ser arrestado denunció el deterioro del estado de salud de Besigye y reclamó su puesta en libertad para recibir atención médica.

"Está muy enfermo y no tienen la humanidad de liberarlo para que sea tratado", afirmó Kamau, según recogen medios locales.

El activista también acusó a la Policía keniana de haber colocado las armas de fuego imputadas a Besigye y a su coacusado, Abed Bitaro, en lo que calificó como una muestra de la "impunidad y brutalidad policial" en el país.

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Besigye, de 70 años, médico, excoronel y antiguo aliado del presidente ugandés, Yoweri Museveni, es una de las figuras más destacadas de la oposición en Uganda, donde ha sido candidato presidencial en cuatro ocasiones (2001, 2006, 2011 y 2016).

El líder opositor desapareció en noviembre de 2024 en Nairobi en extrañas circunstancias y reapareció días después ante un tribunal militar en Uganda.

Actualmente permanece en prisión preventiva bajo acusaciones de traición —delito castigado con la pena de muerte— por un presunto complot para derrocar al Gobierno de Museveni, en el poder desde 1986.

Su familia y organizaciones afines han denunciado un grave deterioro de su salud y la restricción deliberada de atención médica en prisión.

Según su esposa, Winnie Byanyima, su encarcelamiento responde a su oposición a los planes de Museveni (de 81 años) de preparar como sucesor a su hijo, el general Muhoozi Kainerugaba.

Además, el entorno de Besigye denunció amenazas contra sus abogados, lo que forzó la salida del caso de figuras como la exministra de Justicia keniana Martha Karua.