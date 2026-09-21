Descubren en unas obras en Bélgica un poblado romano de hace casi dos mil años

El hallazgo se produjo la primavera pasada, durante las tareas de construcción de un depósito de almacenaje de aguas pluviales para evitar inundaciones.

Según los arqueólogos, el asentamiento se situaba precisamente en una zona que se inundaba con frecuencia debido a las lluvias y a la cercanía al mar en aquella época.

Sin embargo, los expertos sospechan que las actividades económicas -entre las que se cree que se encontraba la extracción de sal- y la construcción de diques resultaron determinantes para que los habitantes decidiesen seguir viviendo allí.

Los arqueólogos añadieron que es probable que con el paso de los años el poblado se inundase y desapareciese tras perder la batalla contra la fuerza del mar.

Se han recuperado numerosos fragmentos materiales del asentamiento, aunque muy pocos restos de las edificaciones, ya que al estar construidos con arcilla y madera se descompusieron con facilidad.

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"Tenemos la certeza de que estuvo habitado. Podemos atestiguarlo gracias a la cerámica y otros hallazgos, como cinco pozos. También observamos que sus habitantes gozaban de cierto estatus social. Esto se evidencia igualmente en los artefactos, entre los que se incluyen fragmentos de lujosa 'terra sigillata' (cerámica romana), ánforas, alfileres de bronce y monedas que datan del reinado del emperador Adriano", añadió De Decker.

Tanto los arqueólogos como el Gobierno flamenco aseguraron que el hallazgo permitirá conocer mejor los orígenes de la ciudad medieval de Damme, adyacente al lugar del hallazgo, y aprender cómo las personas afrontaban los fenómenos naturales ya desde épocas muy anteriores.

"Estamos descubriendo cómo, hace casi 2.000 años, la gente afrontaba el riesgo de inundaciones, un fenómeno al que todavía nos enfrentamos hoy en día", afirmó el ministro flamenco de Patrimonio, Ben Weyts.

El yacimiento estará abierto al público este miércoles 23 de septiembre, siendo esta la única ocasión en la que se podrán visitar los restos arqueológicos antes de su cierre definitivo.