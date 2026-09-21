Detención de centroamericanos cae más del 50 % en EEUU y México en 2026, con 21.741 casos

De acuerdo con los registros oficiales, documentados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y obtenidos este lunes, la cifra entre ambos países cayó abruptamente frente a los 43.686 de 2025.

Solo las aprehensiones en EE.UU. entre enero y julio del año en curso suman 12.082, una caída del 39 % frente a los 19.811 casos de 2025, con caídas puntuales del 51,9 % para El Salvador, 32,8 % para Guatemala y 42,6 % para Honduras.

En tanto, las autoridades mexicanas detuvieron entre enero y junio de 2026 a 9.659 personas, un 59,5 % por debajo de las 23.875 detenciones en el mismo período de 2025.

Las aprehensiones de salvadoreños en México bajaron un 91,2 %, de guatemaltecos un 27,3 % y de hondureños un 52,2 %.

Los datos recabados por la OIM provienen de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de México.

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En los últimos años, el número de migrantes de estos tres países que solían intentar entrar de manera irregular en Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida rondaba los 500.000 anuales, pero estas cifras cayeron drásticamente debido a las duras medidas antimigratorias del presidente estadounidense, Donald Trump.

También las autoridades salvadoreñas afirmaron que la migración irregular de sus ciudadanos ha disminuido durante el mandato del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en comparación con los gobiernos anteriores, tras haber mejorado las condiciones de seguridad en el país.