Disparos israelíes matan a una niña gazatí dentro de su casa en la ciudad de Gaza

Según fuentes locales, Karreem recibió un disparo en el cuello mientras estaba sentada dentro de una tienda de campaña, que la familia había colocado en la azotea de su casa de tres plantas en el barrio de Tufah.

Con su muerte son al menos cuatro los palestinos asesinados hoy por Israel en Gaza, incluido otro niño de diez años, y casi 1.400 el total de palestinos muertos desde el inicio del presunto alto el fuego el 10 de octubre de 2025.

En Rafah (sur), el Ejército israelí abatió hoy a Ismail al Bardawil, un niño de 10 años, de acuerdo con una fuente del Hospital Al Aqsa, que recibió el cuerpo, mientas que la joven palestina Fidaa Jader Tutah, de 31 años, falleció también este lunes por disparos de un tanque israelí cerca de una comisaría en la carretera Salah al Din, en el centro de la Franja de Gaza.

La mujer fue trasladada al hospital de Al Aqsa, donde se confirmó su fallecimiento.

Horas después, un palestino identificado como Musa Abu Maruf murió en un ataque israelí de drones, que también causó heridos, contra el centro de Jan Yunis (sur), confirmó una fuente del Hospital Naser.

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Pese a casi un año de alto el fuego, 1,98 millones de palestinos en Gaza, el 94 % de la población, aún necesitan refugio y asistencia básica para el hogar, según un nuevo informe liderado por el Consejo Noruego para Refugiados (NRC).

Según Zakaria Bakr, jefe de los Comités de Pescadores de Gaza, ningún pescador pudo hoy recoger las redes que tendieron en el mar debido al peligro constante de ataques de artillería.

Desde el inicio de la ofensiva bélica israelí hace casi tres años, que ha devastado la Franja, más de 73.900 palestinos han muerto, incluidos más de 20.000 menores y niños, mientras que cerca de 175.000 personas han resultado heridas, según datos del Ministerio de Sanidad local.