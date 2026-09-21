Ecuador captura a 8 personas por ayudar a ocultar la fuga de un líder de la mafia albanesa

La Policía ejecutó once allanamientos en las provincias de Pichincha, Morona Santiago y Guayas para detener a los médicos, que trabajaban en el Ministerio de Salud, y a un funcionario del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), la entidad estatal que administra las prisiones.

Estas personas son investigadas por los delitos de delincuencia organizada, fraude procesal, suplantación de identidad, falsificación y uso de documentos falsos y perjurio para favorecer al albanés Dritan Rexhepi, un narcotraficante considerado cabecilla de la mafia albanesa, y condenado en Ecuador a 13 años de prisión por narcotráfico.

Según el ministro, la red habría manipulado procedimientos judiciales y controles penitenciarios para favorecer irregularmente a Rexhepi, quien debía cumplir medidas alternativas a la cárcel, pero salió de Ecuador por la frontera con Colombia el 7 de septiembre de 2022, utilizando una identidad falsa, y fue detenido en Turquía en noviembre de 2023.

"Pese a encontrarse fuera del país, en Ecuador continuaban registrándose a su nombre presentaciones ante el SNAI y certificados médicos, incluso una huella dactilar suya reproducida mediante un guante de látex", explicó.

El ministro agregó que, para aparentar el cumplimiento de sus obligaciones en el país, la estructura habría utilizado documentación fraudulenta, firmas falsas, certificados médicos irregulares y registros falsos de asistencia.

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Reimberg señaló que estas presentaciones falsas le permitían seguir "en actividades de narcotráfico", antes de que fuera arrestado en Turquía.

En Guayas, estas operaciones se realizaron durante el toque de queda nocturno, que también está vigente hasta el 30 de septiembre en otras tres provincias del país con altos índices de violencia.

La mafia albanesa es una organización criminal señalada por operar en Ecuador y España para enviar grandes cantidades de cocaína tanto a Centroamérica como Europa, y varias personas ya han sido condenadas en el país andino por sus vínculos con este grupo.