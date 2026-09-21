El chavismo dice que excarcelación de presos políticos "no se ha tocado" en el diálogo

"¿Excarcelaciones? (...) Eso no se ha tocado ahí, no se ha tocado nunca", respondió el secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y ministro de Interior, Diosdado Cabello, tras ser consultado sobre una posible inclusión del tema de las liberaciones en la negociación, respaldada por EE.UU.

En la rueda de prensa semanal del partido, donde se encontraban miembros de la delegación negociadora del chavismo como los diputados Pedro Infante, América Pérez y Jorge Arreaza, Cabello expresó que son "muy respetuosos de esa mesa de diálogo" y apoyan "totalmente" al jefe del grupo, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez.

"Lo que se hable en la mesa nosotros lo apoyamos", insistió el ministro, cuyas declaraciones fueron transmitidas por la estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El pasado sábado, la jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera, dijo que considera que el tema de la libertad de los presos políticos forma parte del diálogo pese a que no está incluido oficialmente en la agenda.

Según el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, organización con la que se reunió Figuera el sábado, la opositora "se comprometió a mantener una escucha activa y a incluir el tema dentro de las discusiones políticas".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Hasta hace una semana, la ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos, contabilizaba 344, de los cuales 32 son extranjeros o tienen doble nacionalidad.

El grupo opositor y la representación del Gobierno comenzaron el jueves el segundo ciclo de conversaciones que se extenderá hasta este próximo miércoles, para el que instalaron una mesa técnica sobre libertad de expresión y derecho a la información.

También, conformaron una comisión "encargada de velar por el cumplimiento continuo de los acuerdos y compromisos establecidos".

Las reuniones se celebran en el hotel Meliá Caracas, como ocurrió en el primer ciclo, cuando se acordó la renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuyos jueces son acusados de servir al Gobierno, y la recuperación de las reservas de oro retenidas en Inglaterra, con el fin de atender a las víctimas del doble terremoto de junio.

Desde enero pasado, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos ese mes, cientos de presos políticos, entre ellos también extranjeros, han sido excarcelados, mientras que miles de personas que tenían su libertad restringida fueron amnistiadas.

Cabello había negado el pasado 24 de agosto que la liberación de los presos políticos sea un tema de discusión en el diálogo.