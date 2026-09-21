Mundo
21 de septiembre de 2026 a la - 09:30

El Kremlin responde a Marine Le Pen que Rusia no amenaza a Francia

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Moscú, 21 sep (EFE).- El Kremlin respondió este lunes a la líder ultraderechista y candidata al Elíseo, Marine Le Pen, que Rusia no es una amenaza para Francia, después de que la política rechazara la "intimidación" rusa.

Por EFE
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"Rusia no representa ninguna amenaza para Francia ni para ningún país europeo. El presidente (Vladímir) Putin lo ha dicho varias veces. No tenemos disputas con ningún Estado europeo que puedan provocar desacuerdos graves", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov respondió así a un comunicado de los líderes del partido Agrupación Nacional de Francia - Marine Le Pen y Jordan Bardella- en el que estos aseguran que las políticas francesas no se verán influidas por la "intimidación" rusa.

"Rechazamos categóricamente tales afirmaciones; no las aceptamos", dijo el representante del Kremlin.

También el ministro de Exteriores galo, Jean-Noël Barrot, habló la semana pasada de un aumento de las acciones de intimidación de Moscú contra Europa y afirmó que rancia se prepara para cualquier amenaza de agresión y mantendrá su apoyo a Ucrania.