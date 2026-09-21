El Kremlin vincula victoria de AfD a desplome de la economía alemana

"Se trata de un asunto interno de Alemania y no quisiéramos profundizar al respecto", declaró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria, al ser preguntado sobre la victoria de AfD en las elecciones del estado federado nororiental de Mecklemburgo-Antepomerania del domingo.

El ultraderechista AfD aboga por el restablecimiento de las relaciones con Rusia y la compra de gas ruso, así como poner fin al apoyo militar a Ucrania y reducir los gastos militares de Alemania, por lo que es visto con buenos ojos por parte del 'establishment' ruso.

Aunque Peskov no quiso valorar la victoria regional de AfD, sí destacó que el Kremlin observa "un nivel de popularidad bastante bajo de las actuales autoridades de Alemania".

"Observamos los datos del desarrollo de la economía en Alemania, la caída de la competitividad de la economía alemana, que es la principal economía de Europa. Se trata de datos claros, que no requieren comentarios", indicó.

Añadió que "en gran medida la caída de la competitividad de la economía alemana se debe a que Alemania dejó de comprar el gas ruso barato y comenzó a comprar gas muy caro, a veces varias veces más caro, de otros países, ante todo de Estados Unidos".

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"Naturalmente los alemanes, una parte de los alemanes al menos, buscan una alternativa a las autoridades actuales para mejorar su situación".

"Se trata de un proceso natural", zanjó.

AfD ganó este domingo las elecciones de Mecklemburgo-Antepomerania al conseguir entre un 37,3 % y un 37,9 %, según las primeras proyecciones, que muestran una caída de CDU a poco más del 5 %.

Así, AfD se impuso en un bastión del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), que se quedó entre un 35,5 % y un 36 %, según datos preliminares primeros resultados del recuento.

AfD y SPD, protagonistas de una apretada campaña, quedaron por delante de La Izquierda, que obtuvo entre un 7,5 % y un 6,5 %, y de Los Verdes (entre 5,5 % y 5,4 %).

Por su parte, la populista de izquierda Alianza Sahra Wagenknecht (BSW) habría conseguido entre un 4,8 % y 5 %, por lo que aún podría quedarse fuera del Parlamento regional.

Pese al triunfo de AfD, el SPD tiene posibilidades de mantenerse en el poder dada la falta de voluntad del resto de partidos a formar una coalición con los ultraderechistas.