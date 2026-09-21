El ministro del Interior paquistaní llega a Irán en pleno cruce de amenazas con EE.UU.

Naqvi fue recibido por su homólogo iraní, Eskandar Momeni, en Teherán, en el comienzo de una visita oficial de dos días, informó la agencia IRNA.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, anunció el sábado que la visita de Naqvi se enmarca en las relaciones bilaterales y negó que tenga como objetivo transmitir un mensaje de Washington, pero medios han informado de que se abordarán las estancadas negociaciones entre Teherán y Washington.

Se trata del quinto viaje del alto cargo paquistaní al país persa en los últimos tres meses.

Irán ha elevado el tono de sus amenazas contra Estados Unidos en los últimos días y asegura que ha recibido información de que Washington va a reanudar las operaciones de combate con el apoyo de países de Oriente Medio.

Al mismo tiempo, las autoridades políticas iraníes han informado a Estados Unidos a través de intermediarios de sus condiciones para poner fin a la guerra, como son el fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, la liberación de activos iraníes bloqueados en terceros países y el fin del bloque naval a sus puertos y buques, entre otras.

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Teherán también ha vinculado la reapertura del estrecho de Ormuz al cumplimiento de esas condiciones y al respeto de los compromisos estadounidenses contemplados en el acuerdo alcanzado en junio.

Las negociaciones directas entre Teherán y Washington permanecen suspendidas desde la ruptura del memorando de entendimiento alcanzado en junio bajo mediación paquistaní, que establecía una hoja de ruta para poner fin a la guerra y avanzar hacia un acuerdo definitivo.

A pesar del estancamiento, Irán reconoce que mantiene contactos indirectos con Estados Unidos a través de países mediadores, entre ellos Catar y Pakistán, mientras espera una respuesta de Washington a sus condiciones.