El New York Times tampoco publicará imágenes del 'pool' de Casa Blanca tras veto a medios

"El New York Times no publicará ni distribuirá hoy ninguna imagen tomada como parte del 'pool' gráfico de la Casa Blanca", informó el rotativo en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Esta decisión pretende apoyar "a los medios de comunicación que están siendo injustamente atacados por la prohibición del presidente de que los periodistas accedan a la Casa Blanca", explicó el NYT.

"Seguimos comprometidos con la cobertura del viaje del presidente a Nueva York. Los estadounidenses merecen unos medios de comunicación libres e independientes que cubran a su Gobierno sin intimidaciones, así como una cobertura exhaustiva de los acontecimientos de interés periodístico", afirmó.

El periódico neoyorquino se suma así a las principales cadenas de televisión de Estados Unidos -ABC, CBS, Fox News y NBC-, que acordaron hoy suspender la cobertura conjunta de los actos de Trump.

Las cuatro cadenas, que comparten con CNN la responsabilidad de ofrecer cobertura televisiva de los eventos presidenciales, lo que supone la distribución de imágenes a todo el mundo, decidieron solidarizarse con sus compañeros vetados.

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Trump volvió a defender su postura este lunes asegurando en un mensaje en su red Truth Social que "no está emprendiendo un ataque contra la prensa libre", sino contra las 'fake news' (noticias falsas), un fenómeno que, según él, "ha crecido como un cáncer" en EE.UU.

Por su parte, los medios afectados por el veto presentaron este mismo lunes una demanda contra el mandatario ante un juez federal en el Tribunal de Distrito de Washington D. C.

La demanda podría dar lugar a audiencias y alegatos legales por parte de la Administración esta misma semana, según informaron los medios afectados en un comunicado conjunto.

CNN, MS Now y Politico solicitarán al tribunal que les restablezca el acceso a la Casa Blanca lo antes posible y presentarán una petición separada para solicitar una orden de emergencia que se mantenga vigente mientras se desarrolla el litigio.