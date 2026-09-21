Empate técnico entre Lula y Flávio Bolsonaro a dos semanas de los comicios, según encuesta

Lula obtiene un 37 % de las intenciones de voto de cara a la primera vuelta del 4 de octubre, frente al 33 % de Bolsonaro, con un margen de error de dos puntos porcentuales hacia arriba o hacia abajo, apuntó la encuestadora Quaest.

El líder progresista sube un punto respecto a la medición de la semana pasada, mientras que el senador ultraderechista lo hace dos.

Si se compara con inicios de septiembre, la intención de voto de Bolsonaro ha aumentado cuatro puntos y la de Lula se ha mantenido estable.

Les siguen a una distancia considerable el psicólogo y autor de libros de autoayuda Augusto Cury, con un 6 %, y el exgobernador del estado de Goiás Ronaldo Caiado, con un 4 %.

Al mismo tiempo, un 8 % de los entrevistados se declara indeciso y un 7 % dice que no votará o que lo hará en blanco.

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Para la segunda vuelta, que se celebrará el 25 de octubre si nadie consigue una mayoría de las papeletas en la primera, Bolsonaro aparece con el 42 % de las intenciones de voto y Lula con el 41 %, también en empate técnico.

La publicación de esta última encuesta se da después de una semana desastrosa para la Corte Suprema del país, inmersa en una grave crisis interna por el escándalo del Banco Master.

De acuerdo con un informe policial, el magistrado Alexandre de Moraes mantenía una relación cercana con el banquero Daniel Vorcaro, quien le pidió información sobre operaciones en su contra.

Flávio Bolsonaro, que también está bajo sospecha en una de las piezas separadas del caso, está aprovechando la grave crisis en el alto tribunal para vincular a Lula con De Moraes y otros magistrados salpicados en la investigación.

Por otro lado, la leve mejora del presidente en la encuesta ocurre después del anuncio de un aumento del 15 % en el monto del Bolsa Familia, la principal ayuda gubernamental que reciben las familias de bajos recursos.