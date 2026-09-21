Francia: la ONU pasa por uno de sus momentos más críticos y es más necesaria que nunca

La funcionaria de Francia, país que ocupa hasta finales de este mes la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, apuntó que "no ha habido tantos conflictos desde la II Guerra Mundial" y que es en estos momentos en los que "se ve la utilidad de estas instituciones", pese a estar "siendo deslegitimadas por algunas países y criticadas muy fuertemente, incluso por Estados Unidos".

No obstante, Caroit, encargada de asuntos de francofonía y partenariados internacionales en la cancillería que encabeza Jean-Noël Barrot, se muestra optimista y considera que la situación de crisis actuales ha hecho que el gobierno de Donald Trump haya adoptado un rol más activo "para promover su agenda" durante la semana de alto nivel de la Asamblea General 81 que comienza hoy en Nueva York y que congregará a más de un centenar de jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo.

Caroit, que tiene raíces dominicanas, reconoció que la ONU está "atravesando varias crisis: de financiamiento, gobernanza" y tiene necesidad de reformarse, pero "sigue siendo el único lugar donde todos los países pueden hablar entre ellos".

Del mismo modo, la ministra delegada consideró que el proceso de selección de un nuevo secretario general en sustitución de António Guterres "no se parece a ninguno otro por el momento histórico que estamos viviendo", a lo que se suma la posibilidad de que por primera vez en la historia ese puesto lo ocupe una mujer.

"Francia está completamente comprometida en que el proceso (de selección) se lleve a cabo y que el o la nueva secretaria general tenga la legitimidad necesaria, el peso necesario y la seguridad de contar con el apoyo para reformar Naciones Unidas", añadió.

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El proceso podría tomar esta semana velocidad gracias a las conversaciones de alto nivel que tienen lugar en la sede de la ONU y ante la posibilidad que se alcancen los consensos necesarios entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad con derecho a veto, entre los que se encuentra Francia.

La favorita para ocupar el asiento de secretario general es la exvicepresidenta costarricense Rebecca Grynspan, que no obstante no ha conseguido márgenes suficientes en los primeros sondeos anónimos para desmarcarse del resto de candidatos. Este fin de semana, la expresidenta chilena Michelle Bachelet retiró su candidatura.

Francia también ha liderado durante su presidencia del Consejo de Seguridad las negociaciones para reformar el poder de veto en este importante foro y junto con México ha trabajado para que voluntariamente los cinco miembros permanentes suspendan la ejecución del poder de veto en casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

"Son reformas muy ambiciosas que están haciendo su camino, con un número cada vez más importante de países que las han acogido", explica Caroit. "No puedo decirle exactamente en qué calendario, pero veo que hay avances, y Francia de todas maneras tiene todo su compromiso para que esto evolucione", añade.