Fujimori viaja para participar por primera vez en asamblea de ONU como presidenta de Perú

Fujimori, que estará en Nueva York hasta el jueves 24 de septiembre, desarrollará una agenda orientada a fortalecer la presencia internacional de Perú, promover oportunidades de inversión y ampliar los vínculos de cooperación, según detalló la Presidencia de Perú en un comunicado.

Este mismo lunes se reunirá con las máximas autoridades de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), organismo especializado de la ONU a cargo de la lucha contra la delincuencia organizada transnacional.

La hija y heredera política del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) tiene previsto intervenir en el foro de la asamblea general de la ONU este martes, durante el primer turno de discursos donde también lo hará el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva.

Fujimori estará acompañada durante su estancia en Nueva York con una delegación que integran los ministros de Relaciones Exteriores, Carlos Espá; de Economía y Finanzas, Elmer Cuba; de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia y del Ambiente, Vladimiro Huaroc.

La mandataria peruana también participará el miércoles en el encuentro de jefes de Estado y de Gobierno sobre el Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional, iniciativa vinculada con la cooperación regional frente a este fenómeno.

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Se trata de una nueva iniciativa internacional contra el crimen organizado, después de que Perú concretase su incorporación al Escudo de las Américas, la coalición contra la criminalidad transnacional impulsada por Trump junto a una quincena de gobiernos de derecha de países de América Latina.

Asimismo, la jefa de Estado mantendrá encuentros con organismos multilaterales, entidades financieras y representantes del sector privado, con énfasis en la promoción de oportunidades de inversión, cooperación y movilización de capitales para el país.

Como una de las actividades de mayor proyección económica, Fujimori realizará una visita a la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) donde participará en la ceremonia de toque de la campana de cierre.

Entre otras actividades, intervendrá en un foro convocado por Rainforest Alliance, concebido para promover el intercambio entre representantes del Gobierno peruano, bancos multilaterales de desarrollo, fundaciones e inversionistas privados en torno a la sostenibilidad, la competitividad y oportunidades de crecimiento verde para el país.