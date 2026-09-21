Israel mata a 3 palestinos, incluido un niño de 10 años, en ataques contra Gaza

Israel mata a 3 palestinos, incluido un niño de 10 años, en ataques contra Gaza

Gaza, 21 sep (EFE).- El Ejército israelí mató este lunes a al menos tres palestinos, entre ellos una mujer y un niño de 10 años, en ataques separados, informaron fuentes médicas locales, siendo al menos 1.397 los palestinos muertos desde el inicio del presunto alto el fuego el 10 de octubre de 2025.