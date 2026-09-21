La ciencia y la tecnología centran en Panamá el debate sobre el futuro de los océanos

El encuentro, considerado uno de los principales espacios de intercambio científico sobre los océanos en América Latina, aborda los desafíos que afrontan los ecosistemas marinos ante el cambio climático y la pérdida de biodiversidad y busca fortalecer la cooperación regional para su investigación, conservación y gestión sostenible.

"Hemos avanzado mucho como país, como región, pero todavía tenemos retos. Esos retos no los podemos enfrentar solos, los océanos nos acompañan a lo largo del continente y tenemos que enfrentar los retos como región, como grupo, con recursos humanos, con infraestructura, con equipamiento", dijo a EFE el secretario general de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Ciencias del Mar (Alicmar), el panameño Edgardo Díaz.

Pero sobre todo, añadió Díaz, prepararse para enfrentar esos retos "con una nueva generación de científicos que tengan las herramientas básicas para poder solucionar los problemas ambientales" que existen en la región.

El encuentro también pretende favorecer la transferencia de conocimiento y tecnología y generar nuevas alianzas entre universidades, centros de investigación, organismos multilaterales y empresas relacionadas con la llamada economía azul, con más de 50 sesiones, 17 minisimposios y 16 minicursos académicos.

Uno de los componentes de esta edición será además el acercamiento de la ciencia a la ciudadanía mediante una agenda de divulgación que incluye actividades abiertas al público.

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Entre ellas destaca una exposición interactiva de fotografía submarina de mar profundo, con imágenes captadas a más de sesenta metros de profundidad en ecosistemas de Argentina y Costa Rica, acompañadas de contenidos audiovisuales y testimonios de científicos que han participado en expediciones oceánicas internacionales.

La edición de 2026 en Panamá aspira a reforzar la cooperación científica regional y las capacidades de investigación frente a desafíos que trascienden las fronteras nacionales, al tiempo que promueve una mayor conexión entre la ciencia, las políticas públicas y la sociedad.

"Las políticas públicas de nuestros países deben centrarse en inversiones en desarrollo sostenible, en políticas claras de acción, para enfrentar estos problemas derivados del cambio climático que afectan a los océanos y de la agresión del ser humano hacia el medio ambiente", afirmó a EFE el presidente de Alicmar, el brasileño Fernando Luiz Diehl.