La cultura colombiana protesta por la propuesta gubernamental de recortes a su ministerio

El plantón, de carácter pacífico, tuvo lugar frente a la sede del Ministerio de Cultura, tras conocerse que el Ejecutivo propuso una reducción próxima al 30 % en el presupuesto de este departamento.

Los manifestantes, mediante carteles, consignas y expresiones artísticas, cuestionaron el ajuste del Ministerio dirigido por Paola Holguín y reclamaron recursos para el desarrollo de las actividades culturales y el pago del trabajo artístico.

"La cultura no es una opción, es una necesidad", se leía en uno de los carteles exhibidos durante la concentración, mientras que otros mensajes reivindicaban el trabajo cultural como un derecho.

La movilización se desarrolló con música, intervenciones visuales y representaciones escénicas frente a la sede ministerial, en una jornada en la que los manifestantes hicieron visible su oposición a los recortes y su demanda de mayor protección para la cultura colombiana.

La protesta se plantea como una de las primeras movilizaciones contra el Gobierno de De la Espriella y se prevé que las manifestaciones de distintos sectores críticos, como los estudiantes y los sindicatos, arrecien en los próximos meses.

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Dubán Prado, integrante de la compañía Subversivo Teatro, explicó a EFE que los artistas convocaron el plantón para protestar contra las decisiones del Ministerio y exigir el desembolso de los recursos destinados a programas culturales retrasados.

"Hemos convocado a todos los artistas nacionales, locales, distritales del territorio a movilizarnos en esta expresión pacífica, en este plantón pacífico y cultural por todas las decisiones arbitrarias que ha estado tomando el nuevo ministerio", explicó.

Prado denunció que los recortes ya están afectando al sector y puso como ejemplo la situación de su propia compañía, que trabaja con población vulnerable y cuenta con más de 70 estudiantes. Llevan semanas gestionando pagos.

Por su parte, el músico y gestor cultural Daniel López defendió la continuidad de los programas de estímulos y pidió al Gobierno que garantice los recursos destinados a los artistas. "Estamos acá, en tono pacífico, con nuestras voces, con nuestro arte, diciéndole que no estamos de acuerdo a este Gobierno", indicó.

"Llevamos un mes y ya hubo un recorte presupuestal y también hubo un recorte radical al programa nacional de estímulos de la cultura", afirmó, y lamentó que esos recursos no se destinen al arte: "Menos recursos para la guerra, más recursos para el arte. El arte salva".

Según explicó, algunos artistas se quedaron sin los premios que ya habían ganado, pese a que estos representan un reconocimiento económico a su trabajo.

Tras la protesta, la ministra compartió un video en el que aseguró que la suspensión de ese premio se aplicará únicamente durante 2026 y se debe a la deuda de la cartera y a la falta de recursos para financiar los premios.

"Es mejor decir la verdad que no continuar engañando a un sector tan importante como los artistas, los gestores culturales y los creadores", afirmó Holguín, que apuntó que la Administración previa no pagó premios de ediciones anteriores.