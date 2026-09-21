La Jurisdicción de Paz imputa a cinco excomandantes de las FARC por violencia sexual

Los imputados fueron comandantes del Frente Sexto y las columnas móviles Jacobo Arenas y Gabriel Galvis de esta guerrilla, desmovilizada por el acuerdo de paz firmado con el Gobierno en noviembre de 2016, y la JEP les "atribuyó responsabilidad a los comparecientes por mando".

El alto tribunal señaló que estos cinco exguerrilleros no ejercieron el control efectivo para prevenir, investigar y sancionar los crímenes cometidos contra mujeres y niñas reclutadas por sus subordinados dentro de los grupos que comandaban en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca (suroeste).

Por esa razón, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP los halló responsables de los crímenes de lesa humanidad de violación, otras formas de violencia sexual de gravedad comparable y persecución por motivos de género.

También los imputó por los crímenes de guerra de violación, tortura y ultrajes contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes, por los abortos y anticoncepción forzadas practicadas a las niñas y mujeres reclutadas.

"La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad identificó un patrón criminal: la violencia sexual y otras violencias basadas en género contra la población civil y contra integrantes de las FARC, ejercida en el marco de la disputa por el control territorial y social de la zona", agregó la información.

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En agosto de 2021, la JEP cifró en al menos 18.677 las personas menores víctimas de reclutamiento forzado por parte de las guerrilla entre 1996 y 2016, durante el conflicto armado colombiano.

En marzo pasado, los últimos jefes de las extintas FARC reconocieron su responsabilidad y pidieron perdón por el reclutamiento y la utilización de miles de niñas, niños y adolescentes por esa guerrilla durante el conflicto, tras ser imputados por este delito.

"Reafirmo mi reconocimiento (de este delito) como último comandante de las FARC-EP, que comprende que estas situaciones no se pueden reparar del todo, pero convencido de que con la verdad integral y asumiendo nuestra responsabilidad en la política de reclutamiento podemos aportar para que esto no vuelva a repetirse", expresó entonces el último jefe de la guerrilla, Rodrigo Londoño.

Londoño, conocido en su época de guerrillero con el alias de Timochenko, añadió que "el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes nunca debió ocurrir".

En su opinión, "el dolor; los homicidios; las interrupciones de los embarazos; los hechos de violencia de género y violencia reproductiva, y la discriminación por prejuicio generaron grandes daños físicos y psicológicos que aún persisten".

Al reconocer su responsabilidad en esos hechos y contar la verdad de lo sucedido, los exjefes guerrilleros recibirán los beneficios de la justicia restaurativa de la JEP, que contempla penas no privativas de la libertad.