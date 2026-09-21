La líder de la ultraderecha alemana vuelve a llamar "ultraizquierdista" a Hitler

"Con mucho gusto lo repito, Adolf Hitler hizo una política completamente de izquierdas. Era un ultraizquierdista y un extremista de izquierdas y si usted se ocupa de la historia lo verá confirmado", dijo Weidel al ser preguntada en una conferencia de prensa sobre esa frase.

Luego, Weidel dio un giro y se refirió al resultado de las elecciones regionales de Berlín, donde se impuso La Izquierda, y dijo que (el líder comunista de la extinta RDA) Erich Honecker se hubiera alegrado.

"Al margen de ello, creo que Erich Honecker se hubiera sentido orgulloso del resultado en Berlín", dijo.

Weidel citó también una frase atribuida al escritor italiano Ignazio Silone según la cual "si el fascismo volviera, volvería con la máscara del antifascismo".

El domingo se celebraron elecciones regionales en Mecklenburgo-Antepomerania, donde la AfD obtuvo el primer lugar pero no tiene posibilidad de formar Gobierno, y en Berlín, donde se impuso La Izquierda que podría gobernar en coalición con Los Verdes y el Partido Socialdemócrata.