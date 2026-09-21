La UE dice que las elecciones rusas evidenciaron el creciente autoritarismo en el país

"Las elecciones a la Duma Estatal celebradas en Rusia del 18 al 20 de septiembre pusieron de manifiesto la continua y cada vez más grave erosión de la democracia en el país, que se produce en un entorno político cada vez más autoritario", indicó la alta representante de la UE para Política Exterior y Seguridad, Kaja Kallas, en una declaración en nombre de los Veintisiete.

Agregó que "la ausencia de igualdad de condiciones se vio agravada aún más por la guerra de agresión ilegal de Rusia contra Ucrania y la ocupación ilegal que sigue ejerciendo sobre territorios ucranianos".

El partido del Kremlin, Rusia Unida (RU), ha revalidado la mayoría constitucional en la Duma tras las elecciones legislativas celebradas este fin de semana, en el mejor resultado de su historia, según informó este lunes la Comisión Electoral Central (CEC).

Para Kallas, las autoridades rusas han seguido "intensificando la represión interna y trasnacional, sistemática e institucionalizada" para impedir que cualquier fuerza de oposición democrática pueda "cuestionar el statu quo".

Así, la decisión de excluir a los candidatos del partido Yábloko de la lista federal "limitó aún más las opciones de los votantes rusos, al excluir del proceso electoral a una de las últimas fuerzas de oposición que quedaban y al único partido con un programa antibélico", observó.

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La ex primera ministra estonia dejó claro que la UE y sus Estados miembros seguirán apoyando a las organizaciones de la sociedad civil rusa, los defensores de los derechos humanos y los medios de comunicación independientes.

Igualmente, lamentó la decisión de Moscú de no invitar a observadores de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) a estas elecciones, con lo que "ha privado a los votantes y a las instituciones rusas de una evaluación imparcial e independiente" de estos comicios.

Expresó además la condena de la UE a la "organización ilegal de las denominadas 'elecciones'" por parte de Rusia en los territorios de Ucrania ocupados, que constituyen una "nueva y flagrante violación por parte de Rusia del Derecho internacional".

Advirtió de que la UE sancionará a "quienes participen en la organización de estas elecciones ficticias o se presenten como candidatos en los territorios de Ucrania ocupados temporalmente, así como a los responsables de socavar la posibilidad de celebrar elecciones libres y justas en el interior de Rusia".

De acuerdo a los datos oficiales preliminares tras el escrutinio de más del 95 % de los votos, los oficialistas obtendrían 355 de los 450 escaños del legislativo en los comicios que tuvieron lugar del 18 al 20 de septiembre.

Se trata, a pesar de los problemas sociales y económicos relacionados con los cuatro años y medio de guerra en Ucrania, del mejor resultado de su historia, al batir el récord de 343 diputados logrado en 2016, dos años después de la anexión de la península ucraniana de Crimea.