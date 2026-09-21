Los dos detenidos por asesinato de candidata en Perú permanecerán arrestados hasta 15 días

Un juez extendió el plazo de la detención preliminar contra los dos sospechosos mientras continúan las diligencias preliminares de la investigación, como la recoleccion de evidencias en la escena del crimen, la visualización de cámaras de seguridad en la zona y los interrogatorios a testigos y heridos, entre otros procesos.

Alponte, que se postulaba para ser gobernadora de la región Áncash, situada en el norte de los Andes peruanos, fue asesinada a disparos el pasado sábado mientras realizaba una actividad de su campaña electoral en un mercado de la población de Caraz.

Los dos detenidos han sido identificados como Luis Iván Obispo Díaz, de nacionalidad venezolana y presunto autor de los disparos; y Ronald José Toro Artila, de nacionalidad peruana.

Durante los 15 días que están detenidos, la Fiscalía deberá determinar si solicita que vayan a prisión preventiva o que queden en libertad con algún tipo de restricción.

La 'China Polo' se presentaba a encabezar el gobierno regional de Áncash tras haberse hecho popular en redes sociales con un programa de denuncias en ese departamento, fuertemente golpeado por la corrupción al tener casi todos sus gobernadores previos envueltos en escándalos.

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En un mensaje compartido en sus redes sociales previo a su asesinato, la 'China Polo' acusó al director de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú, Víctor Revoredo, de haber "ordenado un atentado" contra ella, después de denunciar los presuntos vínculos de jefes policiales con la banda criminal Los Pulpos, y que fue advertida de esa amenaza por internos de tres prisiones peruanas.

Revoredo fue reasignado de puesto en las últimas horas, según una resolución suprema publicada este domingo, y su nuevo cargo es el de director de Asuntos Internacionales de la Policía Nacional.

Así como Revoredo, otros 19 generales y tres tenientes generales de la Policía Nacional han sido reasignados de sus puestos tras el nombramiento de Fredy López como nuevo comandante general de la institución, en detrimento del cuestionado Óscar Arriola.