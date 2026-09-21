Los zombis llegan a México en la serie de terror cómico adolescente ‘Prefiero la muerte’

En entrevista con EFE, la coprotagonista Lilith Curiel afirmó que, lejos de dramas como ‘The Last of Us’, este proyecto mexicano apuesta por el humor y la cultura del pueblo de México que se ríe de la muerte a la vez que se dice religioso.

“La serie es algo súper, súper mexicano, todos los recursos, la música, todo. La forma en cómo los personajes se desenvuelven, dialogan, los chistes que tiene, el ambiente. Está la tienda de la esquina, están las señoras religiosas”, explicó.

La historia sucede en Mendoza, una pequeña ciudad de provincia, un elemento que aporta cotidianidad y con el que esperan que el público se identifique.

“Aquí hay un montón de pueblos de provincia como es Mendoza, que podrían verlo y decir ‘hey, eso pasa aquí’ o ‘ah, esa señora es como la señora que vive acá al lado’. Siento que eso va a hacer que mucha gente pueda identificarse mejor”, aseguró Curiel.

Dirigida por el mexicano Sebastián Sariñana, la serie sigue a tres adolescentes: Cris, una chica dark (sombría) y gótica (Lilith Curiel); Archie, un chico tímido (Diego Bernal), y Brenda (Farah Justiniani), el 'crush' (amor platónico) de Archie, quienes descubren lo difícil que es crecer y sobrevivir a la vida adulta.

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Archie se convierte en zombi tras ser mordido en la tienda del pueblo, una transfiguración que, lejos de volverlo terrorífico, lo transforma en un héroe cómico que busca salvar a Mendoza.

Bernal contó que la libertad del director para construir el personaje lo llevó a tomar clases para aprender a moverse y actuar como zombie.

“Tenía que saber dividir mi cuerpo en secciones. Era un día trabajar nada más la movilidad de un brazo, un día trabajar el cuello. También Sebastián tenía unas referencias clave que me dio para agarrarme un poquito de eso”, detalló.

El actor destacó también la química lograda entre los protagonistas.

“Se ve la química de los personajes muy natural, porque desde el día uno nos empezamos a llevar muy bien. Creo que todo salió muy natural y muy bonito”, aseguró.

Curiel reconoció, por su parte, que tomó elementos de su propia personalidad para construir a su personaje.

“Cristina es un personaje que 'la neta' soy yo. Todo lo que tiene ella como que es ‘friki’ (raro), como que le gustan las cosas más darquetonas (oscuras), es súper seria, tiene un humor bastante ácido que tal vez su intención no es ser chistosa, pero al público le va a dar mucha risa”, aseguró.

La serie también busca transmitir un mensaje sobre confiar en uno mismo y no esperar para hacer lo que se desea, afirman su protagonistas.

“Esta historia, a pesar de lo absurda que suena, son cosas reales que si nos pasan. Él (Archie) después de darse cuenta que tal vez van a hacer sus últimos días en esta vida, se anima a hacer cosas distintas. Creo que también ese es el propósito, que no hace falta que pase algo surreal como para que te animes a hacer lo que te gusta”, consideró Curiel.

‘Prefiero la muerte’ se estrenará en la plataforma Prime Video el próximo 2 de octubre.