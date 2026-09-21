Macron dice que acordó con Trump actuar juntos sobre energía y Ormuz

Macron dice que acordó con Trump actuar juntos sobre energía y Ormuz

Washington, 21 sep (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó este lunes que acordó con su homólogo estadounidense, Donald Trump, actuar conjuntamente para reducir las tensiones en los mercados energéticos y proteger las infraestructuras críticas en Oriente Medio y la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.