Más de 900.000 españoles han participado en la encuesta sobre los nuevos billetes de euro

El BCE informó este lunes de que la consulta permanecerá abierta hasta las 21.00 horas GMT de esta noche.

"Hoy es la última oportunidad para que los ciudadanos en España participen en nuestra encuesta sobre el futuro diseño de los billetes en euros", dijo el BCE.

Las propuestas se inspiran en dos temas: "la cultura europea" y "ríos y aves".

"La cultura europea" se centra en el patrimonio cultural común y en europeos célebres, mientras los "ríos y aves" ensalzan la resiliencia y la diversidad de los ecosistemas naturales de Europa.

La propuesta cultural presenta el rostro de la cantante de ópera griega María Callas, del compositor alemán Ludwig van Beethoven, de la química y física polacafrancesa Marie Curie, del literato español Miguel de Cervantes, del polímata italiano Leonardo da Vinci y de la periodista y novelista austríaca Bertha von Suttner.

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Otras propuestas incluyen dibujos de aves como el treparriscos ('Tichodroma murari'a), el martín pescador común, el abejaruco europeo, la cigüeña blanca, la avoceta común y el alcatraz atlántico.

El BCE prevé tomar la decisión definitiva sobre el nuevo diseño de los billetes a finales de año.

El desarrollo y la producción de los billetes comenzarán entonces, aunque pasarán varios años antes de que los nuevos billetes lleguen a los bolsillos.