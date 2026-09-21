Miles de filipinos se manifiestan contra la dictadura de los Marcos bajo lema "nunca más"

Bajo pancartas que anunciaban 'Nunca olvidaremos, nunca más', los manifestantes marcharon desde la víspera por varios puntos del país, denunciando el régimen dictatorial impuesto por el exmandatario y su Ley Marcial (1972-1981) en unas protestas que han registrado dos detenidos hasta ahora, según el medio local Manila Bulletin.

Las concentraciones también se hicieron notar en la capital filipina con un despliegue policial de más de 17.000 efectivos este lunes, además del corte de varias avenidas, según informó en un comunicado el jefe de la Policía Nacional de Filipinas (PNP), Jose Melencio Nartatez Jr.

Además, el alcalde de Manila, Francisco 'Isko' Moreno, ordenó en otro comunicado la suspensión de las clases presenciales en los colegios de la ciudad para este lunes, medida que también aplicaron otros centros del país.

La fecha coincide, además, con el primer aniversario de la llamada 'Marcha del Billón de Pesos', la protesta contra el escándalo de corrupción en los proyectos de control de inundaciones que estalló hace un año en el país, y que también se recordó durante las protestas.

Con ese motivo, cerca de un millar de jóvenes marcharon la víspera hasta el Santuario de EDSA, símbolo máximo de la recuperación de la democracia en Filipinas tras las conocidas protestas pacifistas que lograron derrocar el régimen dictatorial de Ferdinand Marcos, y provocaron su huida del país en 1986.

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Liderados por colectivos como Akbayan Youth, los manifestantes exigieron el procesamiento de los responsables de la trama y una ley contra las dinastías, además de la condena de la vicepresidenta Sara Duterte, sometida actualmente a un juicio político en el Senado por varias acusaciones. "La juventud no olvida", afirmó en un comunicado la activista y portavoz del colectivo, Khylla Meneses.

El presidente Ferdinand Marcos, quien ha defendido públicamente la ley marcial como una "necesidad" ante la insurgencia de la época, obviando los abusos de derechos humanos, no se ha manifestado al respecto.

Después de ganar las elecciones en 2022, el mandatario visitó la tumba del exdictador, tras una victoria electoral marcada por acusaciones de revisionismo y maquinaria propagandística a través de las redes sociales que retrataban al exdictador y su mujer, Imelda Marcos, como una pareja patriota y modernizadora del país.

Las concentraciones se producen días después de conocerse que el Tribunal Supremo revocó la condena de 2018 contra Imelda Marcos, mujer y mano derecha en la sombra del exdictador, por siete delitos de corrupción, al considerar insuficientes las pruebas de la Fiscalía.

La exprimera dama, de 97 años, nunca pisó la cárcel al permanecer en libertad bajo fianza.

La Ley Marcial impuesta por Ferdinand Marcos entre 1972 y 1981 supuso la supresión de la Constitución hasta entonces vigente, un silenciamiento brutal de la prensa y la persecución de la oposición política.

Días después de la aprobación de la Ley Marcial, el opositor Benigno Aquino –asesinado en 1983 en la pista del aeropuerto de Manila, al regresar de EE. UU.– fue detenido, y la mayor cadena de televisión del país, ABS-CBN, fue clausurada.