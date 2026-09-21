Ministro de Exteriores italiano se disculpa por comparar a la derecha con tipos de mujeres

"Lamento mucho que se hayan malinterpretado mis afirmaciones y se hayan sacado de contexto de un discurso más amplio. Me excuso si la gente se ha sentido ofendida por lo que he dicho. No he pretendido jamás ofender a las mujeres, nunca lo he hecho ni en mi vida privada ni en la pública", aseveró, según los medios, durante un acto en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

El también vicepresidente de la primera ministra, Giorgia Meloni, se ha situado en el centro de la polémica en su país al comparar con mujeres a dos tipos de derecha: una tradicional representada a su parecer por su coalición y otra nueva y, por ello, menos fiable.

En su símil, Tajani planteó la elección de la derecha como si fuera un consejo a su hijo.

"Si mi hijo me pregunta con qué mujer se debe casar y me presenta a dos chicas: una fascinante... ¿Esa mujer qué carácter tiene? ¿Ha cambiado mucho de novios? ¿Ha puesto algún cuerno? Y luego tiene a otra que quizá es menos atractiva pero es más fiable y seria, que sería una buena madre de familia. A mi hijo le digo que elija la segunda", declaró en un acto público.

El ministro advirtió que esa chica que "parece fascinante después te traiciona", por lo que abogó por elegir a la chica "más seria" y "con la falda más larga" o al chico que "va a la oficina con chaqueta y corbata" y no a un "playboy".

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La coalición que gobierna Italia desde el 2022, formada por el partido de Meloni, la conservadora Forza Italia de Antonio Tajani y la ultraderecha de Matteo Salvini asiste a un rápido crecimiento, según los sondeos, de un nuevo partido ultraderechista, Futuro Nacional, dirigido por el exmilitar Roberto Vannacci.