Misión del FMI llega a Argentina para nueva revisión del programa firmado en 2025

La misión, liderada por Joyce Wong, prevé tener reuniones con autoridades del Ministerio de Economía y del Banco Central argentino.

En abril de 2025, el Gobierno de Javier Milei firmó con el FMI un acuerdo de facilidades extendidas que fijó como uno de sus principales objetivos reforzar las reservas del Banco Central, con créditos por un total de unos 20.000 millones de dólares.

En mayo pasado, el FMI aprobó la segunda revisión del programa, pese a que el país suramericano volvió a incumplir -como en la primera revisión- la meta de acumulación de reservas monetarias.

La aprobación de la segunda revisión liberó un giro inmediato a Argentina de 1.000 millones de dólares, lo que elevó a 15.800 millones de dólares los desembolsos hechos dentro del programa vigente.

El ritmo de acumulación de reservas de Argentina ha mejorado tras las dos primeras revisiones.

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Según observó este lunes la firma Wise Capital en un informe, "el escenario actual muestra un giro inédito respecto a las revisiones previas", ya que el Banco Central ya superó la meta anual de acumulación de reservas tras sumar unos 14.200 millones de dólares.

"Sin embargo, el frente fiscal presenta tensiones. El Gobierno proyecta un superávit primario del 1,3 % del PBI para 2026. Esta cifra se ubica apenas por debajo del 1,4 % pactado con el organismo", apuntó Wise Capital.

Se trata de una diferencia cercana a los 700.000 millones de pesos (unos 456 millones de dólares).

"Pese al pequeño desvío, en el Palacio de Hacienda prevén obtener una dispensa sin mayores contratiempos. Las autoridades destacan la solidez del resultado financiero general", añade el informe de Wise Capital.

Argentina se mantiene como el principal país deudor del FMI, con una deuda que, según datos del organismo, asciende a 58.211 millones de dólares.