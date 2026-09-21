MSF evalúa la eficacia de una vacuna contra el ébola en 20.000 sanitarios en RD del Congo

Según un comunicado de MSF, el proyecto Bravo realizará un seguimiento a sanitarios inoculados con la vacuna Ervebo -única disponible a gran escala y desarrollada contra la cepa de Zaire- para evaluar su respuesta ante la cepa de Bundibugyo, causante del actual brote y para la que no existen tratamiento.

“Aunque Ervebo no se desarrolló originalmente para proteger contra el virus Bundibugyo, los datos preliminares sugieren que podría ofrecer cierto grado de protección contra él”, afirmó el epidemiólogo y subdirector de Operaciones de MSF, Guyguy Manangama.

“Incluso una protección parcial podría ayudar a reducir la gravedad de la enfermedad y los fallecimientos. Sin embargo, estos beneficios potenciales deben demostrarse científicamente. Ese es precisamente el propósito de Bravo”, añadió.

El proyecto fue lanzado el pasado sábado en Bunia, capital de la provincia de Ituri (este) y epicentro del brote, en un centro de capacitación para sanitarios gestionado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), donde se estudiarán sus efectos por un período de nueve a doce meses, que incluirá tres meses dedicados a la vacunación y un mínimo de seis meses de seguimiento a los participantes.

El estudio generará datos del mundo real sobre el uso de Ervebo y su potencial efectividad en el contexto del brote actual.

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Pese a que la OMS trabaja en dos vacunas contra la cepa de Bundibugyo, ambas se encuentran en fase 1 de ensayos en humanos y podrían tardar meses en completar su desarrollo y obtener la autorización de uso.

“Mientras tanto, se ofrece Ervebo como medida provisional debido a su perfil de seguridad demostrado y a su aprobación por parte de varias de las principales autoridades reguladoras, como la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), la Agencia Europea de Medicamentos y la OMS”, subrayó MSF.

Según los últimos datos oficiales de la RDC, la epidemia acumula 7.672 casos y 3.699 fallecidos confirmados desde el pasado 15 mayo, cuando se declaró oficialmente el brote en el este del país.

Un total de 1.879 pacientes se han recuperado y 886 se encuentran hospitalizados o en aislamiento, mientras la tasa de letalidad del virus se sitúa en el 48,2 %.

La epidemia afecta a 63 zonas de salud de siete provincias (de las 26 que tiene la RDC): Ituri (este), Tshopo (centro-norte), Bas-Uélé (norte), Haut-Uélé (noreste), Kivu del Norte (este), Kivu del Sur (este) y Ubangi del Sur (noroeste).

Este brote -el segundo más mortífero y contagioso de la historia a nivel global- superó al ocurrido en la misma región congoleña entre 2018 y 2020, aunque está lejos del más grave registrado hasta la fecha, que provocó unos 11.000 muertos y 28.000 contagios en África occidental entre 2014 y 2016.

La actual epidemia también se propagó a la vecina Uganda, donde la OMS declaró el pasado 26 de agosto el fin del brote, después de contabilizarse 20 contagios confirmados, incluidos 15 importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos.