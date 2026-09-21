Noruega y cuatro países más rechazan elecciones rusas en territorios ucranianos ocupados

Noruega y cuatro países más rechazan elecciones rusas en territorios ucranianos ocupados

Copenhague, 21 sep (EFE).- Noruega, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Reino Unido condenaron este lunes que las elecciones legislativas rusas incluyesen también los territorios ucranianos ocupados y lo calificaron de violación del derecho internacional.