Noruega y cuatro países más rechazan elecciones rusas en territorios ucranianos ocupados

"Celebrar las elecciones rusas a la Duma estatal en los territorios ocupados temporalmente de Ucrania, como Rusia hizo en Crimea, Donetsk, Jersón, Lugansk y Zaporiyia es una violación grave de la soberanía e independencia de Ucrania y de la Carta de las Naciones Unidas", consta en un comunicado difundido por el Gobierno noruego.
Los países firmantes calificaron los comicios de "farsa" y consideran que forman parte de un sistema más amplio de ocupación, que incluye "la imposición de la administración, ley, medios, educación, lengua y ciudadanía rusas, apoyados por la coerción y la represión".
Ese sistema incluye "desapariciones forzosas, detenciones y tortura de miles de ciudadanos ucranianos", según los gobiernos de esos países.
"Estas regiones son parte de Ucrania y celebrar elecciones farsa no puede alterar el estatus de estos territorios según la ley internacional. Seguimos apoyando a Ucrania", apunta el comunicado.
Los firmantes instan a la comunidad internacional a rechazar los intentos de Rusia de "normalizar" la ocupación, apoyar la soberanía ucraniana y exigir a Rusia que detenga la guerra de forma inmediata y acepte un alto el fuego incondicional.