ONG denuncia 115 muertes de presos en cárceles de Cuba entre 2024 y 2026

De acuerdo con el análisis, la negligencia o negación de atención médica constituye el mecanismo predominante, identificado en al menos 80 casos, aproximadamente el 70 % del total.

Cubalex señala que los registros describen retrasos en la asistencia, interrupciones o ausencia de tratamientos y falta de respuesta ante situaciones de riesgo conocido.

La ONG refiere también que al menos 21 muertes son atribuidas a desnutrición severa o inanición y 12 se vinculan a la tuberculosis.

"Su recurrencia y concentración en determinados establecimientos señalan deficiencias graves en la provisión de alimentación, la atención sanitaria y la prevención de riesgos colectivos, que trascienden la actuación aislada de determinados funcionarios", subraya el texto.

El informe, que no especifica qué casos corresponden a presos políticos, documenta también "violencia letal" imputada a "agentes penitenciarios, uso prolongado de medios de coerción" así como muertes de "especial sospecha" en las que "las versiones oficiales de suicidio coexisten con indicios de violencia".

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En los casos de las muertes atribuidas a suicidio, el análisis revela antecedentes de "depresión desatendida, intentos previos sin seguimiento y trato degradante".

Sobre las muertes causadas por otros reclusos plantean interrogantes sobre la supervisión y la protección frente a terceros.

Cubalex advierte que la atribución del fallecimiento a una conducta autolesiva o a otro interno "no excluye el examen de las acciones u omisiones estatales que pudieron contribuir al desenlace".

Asimismo refiere que tres provincias cubanas muestran una marcada concentración de la letalidad penitenciaria, al acumular más de la mitad de los casos: la oriental Santiago de Cuba (29 muertes o el 25,2%), y las occidentales La Habana (21 muertes o 18,3 %) y Mayabeque (16 muertes o 13,9 %).

Le sigue Guantánamo (extremo este), que se ubica cuarta con 11 decesos (9,6 %), la mayoría ocurridos en lo que va de 2026 y asociadas a desnutrición, inanición y tuberculosis, junto a Granma (este) con 7 muertes (6,1 %).

La ONG cita casos de muerte en las prisiones de la isla por "negación médica o negligencia", mecanismo que considera "dominante", al ser identificado en al menos 80 de las 115 muertes registradas (70 %).

Además añade que se documentaron al menos 21 fallecimientos por "desnutrición severa o inanición", otros 12 vinculados a enfermedades transmisibles como la tuberculosis, y 9 de ejecución extrajudicial, caracterizados por el uso directo de la fuerza por agentes estatales o por indicios de violencia física.

También menciona 7 casos identificados bajo un "patrón específico" que es "la concesión de excarcelaciones o licencias extrapenales" próximas al fallecimiento de los reclusos.

En particular expone que de las 115 muertes, 112 corresponden a hombres y 3 a mujeres, lo que a su juicio supone un contexto "fuertemente masculinizado".

Añade que el promedio general de edad es de 41,9 años y en el apartado relativo al "sesgo racial", indica que los afrodescendientes representan el 27 % (31 casos).

Esta situación tiene lugar en medio de la profunda crisis económica que padece Cuba, la peor de las últimas décadas, visible en la escasez de básicos como alimentos, medicinas y combustible, una elevada inflación, la contracción económica, una dolarización creciente y prolongados apagones diarios.