Peña encabeza foro en Nueva York para promover a Paraguay como destino de inversiones

El gobernante inauguró el 'Paraguay Investment Forum', en el que participaron 50 empresarios locales y 150 de otros países, destacó la Presidencia de Paraguay en un comunicado.

"Paraguay está aquí para el largo plazo. No estamos aquí para buscar el camino más corto hacia el éxito", afirmó el gobernante, citado en la nota, al intervenir en el evento celebrado en el Bank of America.

La agenda del encuentro abarcó, entre otros, sectores como energía limpia, agronegocios, bioeconomía, infraestructura, servicios financieros y manufactura avanzada.

El foro continuará este martes en la sede de J.P. Morgan bajo el nombre "Invest in Paraguay", y servirá de marco para una serie de reuniones entre empresas paraguayas y participantes internacionales con miras a explorar oportunidades de negocios, agregó la Presidencia del país suramericano.

Además, Peña informó en su cuenta de X sobre un encuentro que sostuvo esta jornada con un grupo de empresarios que promueve un proyecto en la Costanera Norte de Asunción, una importante artería vial de la capital de su país que bordea al río Paraguay, y donde prevén construir una arena, un centro de eventos, un hotel y un centro comercial.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De igual forma, se entrevistó con representantes de Bank of America para analizar las oportunidades de inversión y el potencial de Paraguay como centro de conexión regional mediante proyectos como el Corredor Bioceánico, que apunta a conectar los océanos Atlántico y Pacífico a través de una red de carreteras que se extendería por unos 2.400 kilómetros.

La ruta pretende unir el sur de Brasil, el Chaco paraguayo y las provincias argentinas de Salta y Jujuy con los puertos chilenos de Antofagasta, Mejillones e Iquique.