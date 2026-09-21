Perú y Polonia firman acuerdo de extradición para fortalecer lucha contra criminalidad

La firma del documento se realizó en la ciudad de Nueva York, a donde el canciller Espá viajó acompañando a la mandataria Keiko Fujimori para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En el acuerdo se incluye la incautación de objetos, documentos y pruebas, y simplifica los trámites administrativos al eximir la documentación de legalizaciones y otras formalidades, explicó la cancillería en una nota de prensa.

Agregó que los ministros destacaron los avances en la ejecución de la hoja de ruta adoptada durante el X Mecanismo de Consultas Políticas realizado en 2025, cuyo marco permite impulsar la visita de una delegación empresarial polaca al Perú y las negociaciones para un memorando de entendimiento entre las carteras de Ambiente.

También dialogaron sobre cooperación en ámbitos como la seguridad energética e investigación antártica.

En mayo del año pasado, se reunió en Lima la Comisión Intersectorial Permanente de Derecho Penal Internacional con la delegación de altos funcionarios de Polonia para negociar el texto del Acuerdo de Extradición, tras una cita previa sobre instrumentos de cooperación en materia penal.

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Durante ese encuentro, los funcionarios especializados del Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de la cancillería, junto con sus pares polacos, realizaron el estudio y debate del proyecto para el Acuerdo de Extradición firmado este lunes con el fin de asegurar la efectiva persecución y sanción de delitos.