Principales cadenas de televisión suspenden la cobertura conjunta de Trump tras el veto

Principales cadenas de televisión suspenden la cobertura conjunta de Trump tras el veto

Washington, 21 sep (EFE).- Las principales cadenas de televisión de Estados Unidos - ABC, CBS, Fox News y NBC - acordaron este lunes suspender la cobertura conjunta de los actos del presidente Donald Trump, después de que la Casa Blanca vetara el acceso de CNN, MS NOW y Politico para realizar su labor periodística.