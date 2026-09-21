Sánchez llega a Nueva York con Ceuta, la economía y la IA como ejes de su agenda en la ONU

El Airbus A310 en el que viajó junto al resto de su delegación desde Madrid, aterrizó, de acuerdo con lo previsto, en el aeropuerto de Nueva York después de que, por problemas de tráfico aéreo, llegara a barajarse la posibilidad de que tuviera que hacerlo en Boston.

Sánchez participa por novena vez en la apertura de un periodo de sesiones de la Asamblea de Naciones Unidas y será la última de su actual mandato porque para el siguiente ya se habrán celebrado elecciones generales en España.

En sus reuniones e intervenciones, según fuentes del Gobierno español, reivindicará las políticas que ha impulsado y, de forma especial, en tres ámbitos, el económico, el migratorio y el relativo a la IA.

La cuestión migratoria cobra especial relevancia ante el momento que vive la ciudad autónoma de Ceuta tras las consecuencias de la entrada masiva a finales de julio de personas procedentes de Marruecos.

Este asunto estará presente en la agenda de Sánchez, quien defenderá el modelo migratorio que está impulsando su Gobierno frente a las críticas de la oposición en España y de las que han hecho también otros países.

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La primera actividad del jefe del Ejecutivo en su agenda en Nueva York será este lunes, un encuentro con el secretario general de la ONU, António Guterres, en el que es previsible que la cuestión migratoria y Ceuta formen parte de la conversación.

Guterres está en la recta final de su mandato y Sánchez quiere también agradecerle personalmente la labor que ha hecho al frente de la ONU.

Tras esa reunión, el jefe del Ejecutivo participará junto a líderes de otros países y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en un foro en defensa del multilateralismo.

Esa defensa la hará también en su intervención ante la Asamblea General el próximo miércoles, y la víspera participará en la apertura del nuevo periodo de este organismo de la ONU y en el que tomará la palabra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Trump ha invitado a Sánchez, como al resto de cabezas de delegación de cada país presentes en Nueva York, a una recepción ya tradicional, pero el programa del presidente del Gobierno no incluye su asistencia a ese evento y su Ejecutivo informó de que estaba pendiente si acudía o no por motivos de agenda.

Sí tendrá un acto con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, de contenido especialmente económico y donde prevé poner en valor el modelo económico de España, que asegura que ha demostrado que es posible crecer teniendo a la vez empleos de calidad y con aumentos significativos del salario mínimo.

Tras presidir este lunes en Madrid, antes de viajar a Nueva York, un acto en el que presentó un plan para un despliegue responsable de la IA, los retos que supone la Inteligencia Artificial y la necesidad de proteger a los menores de los riesgos de las redes sociales, son asuntos en los que incidirá en este viaje.

Un viaje que concluirá el jueves en Boston, donde entre otras actividades, tendrá una intervención en la Universidad de Harvard.