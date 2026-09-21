Save The Children: El Niño amenaza con llevar el hambre a ocho millones de niños de África

El análisis de datos recientes de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria por Fases (CIF) reveló que se espera que el número de personas con niveles críticos de hambre o peores (fase 3+) en seis países aumente de 12,6 millones a 16,4 millones para marzo de 2027, impulsado en parte por los impactos de El Niño extremo, señaló la ONG defensora de mejorar la vida de los niños en un comunicado.

La CIF es una herramienta que mide la gravedad de situaciones de seguridad alimentaria en cinco fases de mejor a peor.

Actualmente, advirtió, seis millones de niños en Madagascar, Malaui, Mozambique, Zambia, Uganda y Kenia sufren una grave escasez de alimentos, pero se prevé que esa cifra pase a ocho millones en los próximos meses si no se toman medidas urgentes.

El análisis de la CIF solo abarcó países con informes recientes donde se prevé que El Niño -un cambio en las dinámicas atmosféricas ocasionado por el aumento en la temperatura del océano Pacífico- tenga efectos graves, y no incluye Somalia, país señalado como zona de riesgo de inundaciones relacionadas con ese fenómeno.

En Uganda se espera el "mayor número absoluto de personas" con inseguridad alimentaria aguda en los próximos meses, con 4,4 millones de personas en situación de crisis o peores niveles de hambre para principios de 2027, un 22 % más respecto a cifras anteriores.

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Se prevé que Zambia experimente el deterioro más pronunciado, con un aumento del 80 % de personas con hambre de nivel crítico, superando los 1,2 millones, mientras Madagascar, Mozambique y Malaui registrarán incrementos del 75 %, 55 % y 35 %, respectivamente.

Si bien se espera que la seguridad alimentaria en Kenia mejore para principios de 2027 tras deteriorarse este año, se prevé que la situación de los refugiados en el país empeore por las inundaciones relacionadas con El Niño.

La gran intensidad de El Niño, sumada a temperaturas globales récord, provocará "sequías peligrosas, malas cosechas y pérdidas de ganado en algunas zonas del sur de África", de acuerdo con Save The Children.

Asimismo, causará "inundaciones devastadoras" en zonas del este de África, lo que "agravará aún más la crisis que ya sufren familias vulnerables".

La ONG subrayó que El Niño se desarrolla en un contexto de "conflicto, hambre, desplazamiento, inestabilidad económica y recortes en la financiación humanitaria".

"Sabemos que El Niño se acerca. Sabemos qué niños corren mayor riesgo. Y sabemos que la acción preventiva funciona. Los gobiernos deben convertir las alertas tempranas en acciones tempranas para proteger servicios esenciales como escuelas, hospitales, agua y sistemas de protección social", enfatizó la directora de Save the Children en África oriental y Meridional, Yvonne Arunga.

Según Arunga, "cada dólar invertido en ayudar a las comunidades a prepararse y actuar con anticipación puede salvar vidas, proteger los medios de subsistencia y reducir la necesidad de respuestas humanitarias mucho mayores en el futuro".