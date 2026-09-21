Sindicato de periodistas de Túnez condena la detención de periodistas por "pretexto falso"

El arresto, según la fuente, se llevó a cabo a través de una persona que afirmaba ser un "empleado de una empresa de reparto" que informó al equipo de periodistas de que "se le había pagado para trasladarlos a sus instalaciones". Al llegar a lugar indicado, los periodistas "se sorprendieron" al encontrar "un vehículo" en el que viajaba un "grupo de guardias de seguridad vestidos de civil" que les pidieron subir y hacerlo "sin causar disturbios".

Los periodistas, según el SNTJ, declararon que la detención estuvo acompañada de "lenguaje abusivo y trato degradante" por parte de algunos de los guardias y que fueron posteriormente trasladados a una comisaría para ser interrogados en el marco de la "investigación sobre los participantes" de unas protestas convocadas el sábado en solidaridad con los miembros de la Global Sumud Flotilla rumbo a Gaza que fueron detenidos el 6 de marzo, por supuesto blanqueo de capitales.

Los periodistas detenidos sufrieron un intento de "acceso a sus teléfonos" por parte que los guardias y "se negaron" a entregar sus celulares al exigir "una autorización judicial" y una "aclaración" sobre su situación legal.

El sindicato denunció que la detención de los periodistas bajo un "pretexto falso" y su traslado a un centro de seguridad "sin aviso previo" constituyen una "violación flagrante" de la ley al mismo tiempo que advirtió del "peligro" que supone el "intento de acceso" a los teléfonos de los periodistas.

La agrupación sindical exigió de la autoridades tunecinas la apertura de una "investigación administrativa" sobre las "violaciones cometidas" contra los periodistas detenidos.

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Desde que el presidente tunecino, Kais Said, se arrogara plenos poderes en 2021 y reformara el sistema político y la Constitución, organizaciones internacionales denunciaron una intensificación de la "represión" a la prensa, a la disidencia y a voces críticas en general.