Sudán del Sur advierte riesgo de inundaciones masivas por la crecida del lago Victoria

La alerta la dio el Ministerio de Recursos Hídricos sursudanés tras recibir una notificación de Uganda, donde las fuertes precipitaciones vinculadas al fenómeno de El Niño amenazan con llevar al lago Victoria a niveles récord.

"El aumento de los caudales aguas abajo provocará graves inundaciones fluviales en Sudán del Sur, lo que supondrá una amenaza significativa para la ciudad de Yuba y las zonas bajas circundantes", señaló el departamento en un comunicado, en el que advirtió de daños en infraestructuras, propiedades y medios de subsistencia.

Esta situación se enmarca en las alertas lanzadas por la ONU y la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que advierten que El Niño podría alcanzar una intensidad muy fuerte en el periodo 2026-2027, con un impacto crítico en África Oriental por intensas lluvias, inundaciones y desplazamientos masivos que ponen en riesgo a más de 162 millones de niños en la región, según datos de Unicef.

A pesar de que las mediciones actuales a lo largo del Nilo continúan por debajo del umbral de alarma, las autoridades recalcaron que la situación puede empeorar "drásticamente" en cuanto los caudales previstos alcancen el país.

Esta amenaza llega tras una grave sequía entre junio y septiembre que golpeó con fuerza a la ganadería y la agricultura en regiones como Equatoria, Alto Nilo, Jonglei, Unity, Lagos, Warrap y Bahr el Ghazal.

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Ante este escenario, el ministro de Recursos Hídricos y Riego, James Mawich, llevará un plan de emergencia al Consejo de Ministros.

Mientras tanto, el Gobierno ha pedido a la población ribereña que se prepare para evacuar a zonas altas y ha ordenado a las autoridades locales reforzar los diques, activar los comités de crisis y proteger las fuentes de agua potable.