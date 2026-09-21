Tratado de libre comercio entre India y Nueva Zelanda entrará en vigor el 20 de octubre

"Es un momento importante para nuestras empresas, para nuestros agricultores, para nuestros exportadores y las pymes, así como para nuestros profesionales y consumidores, quienes se beneficiarán de los compromisos asumidos en este acuerdo", declaró este lunes el ministro de Comercio indio, Piyush Goyal, durante el anuncio.

En virtud del acuerdo, Nueva Zelanda eliminará todos los aranceles sobre los productos importados de la India, mientras que la India eliminará o reducirá progresivamente los aranceles sobre alrededor del 95 % de las exportaciones neozelandesas por valor.

"Esta asociación estratégica y la hoja de ruta hacia 2030 reflejan nuestra ambición compartida de profundizar esta cooperación e incluyen el objetivo aspiracional de duplicar el comercio bilateral de bienes y servicios hasta alcanzar casi 350.000 millones de rupias (más de 3.600 millones de dólares) en los próximos cuatro o cinco años", afirmó Goyal.

Según cifras del Gobierno indio, el comercio bilateral de mercancías entre ambos países pasó de 855 millones de dólares en 2015-2016 a 1.298 millones de dólares en 2024-2025.

Las autoridades indias esperan que el TLC impulse especialmente a sectores intensivos en mano de obra, como los textiles, la confección, el cuero, el calzado, las gemas y la joyería, los productos de ingeniería y los alimentos procesados.

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Por otro lado, el Gobierno indio aclaró en diciembre que el tratado excluye totalmente el acceso al mercado de productos lácteos, el principal producto de exportación de Nueva Zelanda, así como el café, el azúcar y el caucho, para proteger a sus agricultores.

El tratado incluye un compromiso de Nueva Zelanda de invertir 20.000 millones de dólares en la India en los próximos 15 años, además de la aprobación de 5.000 visados temporales de empleo para profesionales indios altamente cualificados.

Este TLC, negociado en menos de un año, llega después de la firma de un acuerdo comercial con la Unión Europea en enero de 2026. Otro tratado entre la India y Estados Unidos está en negociación.