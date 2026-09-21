Weber avisa Rabat: si Europa no puede estabilizar sus fronteras habrá consecuencias obvias

La ciudad española de Ceuta, fronteriza con Marruecos, sufrió los pasados días 30 y 31 de julio la entrada masiva de más de 70.000 personas procedentes de ese país, y aunque un 90 %, según el Gobierno, regresó a las pocas horas, aún permanecen en la ciudad miles, muchas de ellas menores.

Weber, que hoy visitó la ciudad con un grupo de parlamentarios europeos, durante una rueda de prensa puso sobre la mesa que hay acuerdos comerciales, de seguridad y otros entre la UE y Marruecos "que interesan a ambas partes".

El líder el PPE estuvo acompañado del líder del Partido Popular (PP) español, Alberto Núñez Feijóo, y del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, del mismo partido.

Weber, quien insistió en que "Ceuta es España y Ceuta es Europa", criticó al Gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, al considerar que está mandando "señales ambiguas" sobre la regularización de los migrantes que han llegado a España.

En sus reproches a Sánchez, subrayó que el Ejecutivo no solo está aislado en Europa, sino que lo está también por sus propios compañeros socialistas europeos y recordó que fue Dinamarca quien lideró los reproches de 22 de los 27 Estados de la unión.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Urgió a hacer "un retorno rápido e inmediato, completo y de todos" los migrantes que aún quedan en Ceuta, una vez que se completen los registros legales.

Sobre la situación de los menores, el presidente del PP europeo dijo que "el mejor lugar" es que estén con sus padres y por eso hay que utilizar "todas las herramientas a mano" para que así sea, dejando claro que se trata de un colectivo vulnerable que hay que tratar de manera especial.

En todo caso, confió en que Marruecos cumpla con su compromiso "de recepcionarlos".