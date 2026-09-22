Al menos 9 prisioneros muertos por un ataque atribuido a A.Saudí en el Yemen, según hutíes

"Anoche, el régimen criminal saudí atacó una prisión en la ciudad de Al Hazm, en la gobernación de Al Yauf, donde se encontraban recluidos varios presos. Murieron nueve de ellos, que habían sido capturados durante los combates recientes", dijo en su cuenta oficial de X el jefe del Comité Nacional para Asuntos de Prisioneros de los hutíes,Abdulqader al Murtada, que añadió que publicarán más adelanta la lista de los nombres.

Hasta el momento, ni la coalición capitaneada por Riad ni el Gobierno yemení han reaccionado ante esta información.

A principios de este mes otro ataque contra una prisión en Al Yauf atribuido a la coalición causó al menos 32 muertos, según cifras reportadas por los hutíes.

El Yemen ha registrado otros ataques contra prisiones en varias ocasiones durante la actual guerra, que comenzó a finales de 2014 y se recrudeció en 2015 con la intervención de la coalición militar.

En 2022 una acción también atribuida a la coalición liderada por Riad impactó en un centro de detención en la provincia septentrional de Saada, en el que murieron al menos 87 presos

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Entretanto, el Gobierno yemení reconocido internacionalmente acusó el martes a los hutíes, respaldados por Irán, de disparar dos misiles balísticos contra un concurrido mercado en la provincia sureña de Lahj, que hirió a varios civiles, de acuerdo con el Ministerio de Derechos Humanos yemení.

Al Yauf ha sido uno de los principales campos de batalla en el norte del Yemen y limita con Arabia Saudí, aunque el foco en la nueva ofensiva de los hutíes y las tropas gubernamentales se encuentra en la parte occidental del país, especialmente en Moca, Al Hudeida, ambas a orillas del mar Rojo, y Taiz.