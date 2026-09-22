Alcalde de Madrid no es optimista con que capital de España acoja final del Mundial 2030

"No soy optimista", ha dicho, porque considera que Marruecos, que quiere la final y eso es legítimo, está actuando a nivel político e institucional para lograrla pero no tiene "ninguna prueba" de que el Gobierno que preside el socialista Pedro Sánchez, con el que no hay contacto, "se esté moviendo de esa manera".

"No tengo ningún motivo para pensar que el Gobierno de España va a luchar por que Madrid sea la sede del Mundial", ha dicho el alcalde, del Partido Popular.

Ha insistido en que es un Mundial promovido por España conjuntamente con Portugal al que después se sumó Marruecos y también Paraguay, Uruguay y Argentina con tres partidos y en que "no parece natural" que la final no sea en Madrid; en ese supuesto, aunque ha apuntado que no es quien para decir si España debería replantearse su continuidad, a su juicio "debería haber consecuencias, sin duda".

Almeida ha hecho estas declaraciones en Zaragoza junto a su homóloga, Natalia Chueca, en una comparecencia ante los medios de comunicación. EFE.