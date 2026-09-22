Andalucía acoge al menor migrante que llegó a Jerez en los bajos de autobús del Valladolid

Fuentes de la Consejería de Servicios Sociales, Familia e Igualdad han explicado a EFE que el joven se encuentra en un centro de la comunidad andaluza, aunque han declinado dar más detalles al tratarse de un menor de edad.

El joven, que se subió a los bajos del autobús en Ceuta, viajó en este espacio los 45 minutos que dura el trayecto del ferry entre la ciudad autónoma y la península, así como la hora que se tarda en ir desde el puerto hasta la ciudad de Jerez de la Frontera.

No fue hasta que el menor vio que se quedaba sin fuerza para seguir, tras casi dos horas, cuando pidió ayuda a gritos que escuchó el centrocampista del Valladolid Iván Alejo, quien alertó a sus compañeros de que había alguien en el eje de las ruedas del autobús.

El vehículo paró entonces en una gasolinera y los miembros del equipo sacaron al menor de los bajos, dándole comida, bebida y ropa mientras llegaba la Guardia Civil, que tramitó los procedimientos pertinentes que han llevado a la acogida del menor en un centro de la Junta de Andalucía.

Víctor Orta, director deportivo del Real Valladolid, señaló a EFE que la actuación de sus jugadores le hizo sentir "orgulloso" por su actitud "humana y solidaria" que hizo posible salvar una vida.