Arabia Saudí niega haber comprado 25 petroleros y haber provocado un alza en los precios

El Ministerio de Energía saudí dijo en un comunicado que el país, el mayor productor de petróleo de la OPEP, "no compró los 25 buques cisterna indicados" y calificó de "incorrecta" esta afirmación hecha el día anterior por el ministro de Petróleo iraquí, Basem Mohamed Judair, que responsabilizó a Riad de la subida de precios.

El ministro de Energía y el director general de la Compañía de Comercialización de Petróleo de Irak (SOMO), Ali Nizar al Shatari, acusaron a Arabia Saudí de esta adquisición en una sesión del Parlamento iraquí, sin especificar la procedencia de dichos buques.

Tras negar esta acusación, el ministerio saudí recordó que el reino árabe tiene pleno derecho "a tomar las decisiones comerciales y de inversión que considere apropiadas, de acuerdo con sus necesidades e intereses", mientras que atribuyó el aumento a "factores distintos a los señalados" por las autoridades de Irak.

"Entre ellos se incluyen la escalada militar en la región, los ataques iraníes anunciados contra barcos, las alteraciones en la navegación a través del estrecho de Ormuz, y el consiguiente aumento drástico en los riesgos de transporte y los costos de los seguros, así como la disminución del número de buques dispuestos a operar en la zona", enumeró Energía saudí.

Arabia Saudí e Irak son, respectivamente, el primer y el segundo mayor productor de la OPEP, y han sufrido un duro revés económico tras el estallido de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero que llevó al bloqueo de Ormuz, por donde antes del conflicto transitaba una cuarta parte de los hidrocarburos del mundo.

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Al cierre de Ormuz, vital para estos dos países del golfo Pérsico, se suma el bloqueo impuesto por los rebeldes hutíes del Yemen contra los barcos vinculados a Arabia Saudí en el mar Rojo, que precisamente se había convertido en la principal alternativa de Riad para la comercialización de su petróleo.