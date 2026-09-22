'Bajañí', la nueva y hermosa declaración de amor de Fernando Trueba a la música

Grandes como Caetano Veloso, Rubén Blades, Marisa Monte, Ron Carter y Kenny Barron forman parte de 'Bajañí', con la que, al igual que 'Calle 54', su película de 2000 sobre las estrellas del jazz latino, ha puesto el cine "absolutamente al servicio de la música".

"No es una película obvia, está hecha con total libertad, es la película que queríamos, con tres actos en universos diferentes -Almería, Madrid, Nueva York, Sao Paulo y Río de Janeiro-, con Josele atravesando todas esas músicas", ha dicho Trueba, que este martes estrena 'Bajañí' -nombre de la guitarra española en caló- en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián fuera con concurso.

En una rueda de prensa junto a Niño Josele y los productores Antonio Carreto, Damián Muñoz y José Carlos Conde, el director madrileño ha reiterado su fascinación por el arte de Niño Josele. La música es la única que habla en este documental sin diálogos, en el que el guitarrista almeriense es el protagonista absoluto de un recital con muchos compañeros de viaje.

Con el pianista Kenny Barron hace una bellísima interpretación de 'Firts Song' de Charlie Haden; a Rubén Blades lo junta con el contrabajista Ron Carter para interpretar un tema de Josele al que él había puesto letra; las hermanas Estrella y Soleá Morente cantan con la voz de fondo de su padre, Enrique; y con Caetano Veloso hace una emocionante versión del 'Because' de los Beatles, lo que tiene su explicación.

"Un día soñé que estaba rodando a Josele y Caetano cantándola. Me pareció una buena idea porque es como si estuviera escrita para él. Al final, lo conseguimos", señala Trueba, que ha recordado otra anécdota que nunca olvidará, cómo Veloso, "con mirada beatífica", le dijo un día: "estás haciendo una película para salvar al mundo".

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Josele, al que Trueba conoce desde hace 26 años y al que ha producido discos como 'Paz' y 'Española', ha destacado lo importante que ha sido para él tocar sin percibir la presencia de las cámaras, como en un espacio "muy íntimo", y cómo el realizador ha sacado lo mejor de él.

La máxima para el autor de 'Belle Époque' ha sido que la toma válida no fuera la mejor filmada, sino la que obtuviese en mejor el resultado musical.

Se lo han pasado bien en esta nueva aventura, ha habido lágrimas de emoción y momentos de "subidón", como en Nueva York, en un tema en el que Josele tocaba con músicos jóvenes y que, después de dar por buena la toma, la música siguió. "Siguieron tocando y todo el mundo bailaba y tú decías, joder, que no acabe nunca esto", rememora.

Trueba tiene también película en la sección Klasikoak del certamen donostiarra, 'Chicho o mientras el cuerpo aguante (una comedia didáctica)', una copia restaurada de aquel trabajo con el que compitió en San Sebastián en 1982 sobre el cantautor madrileño, un personaje tan singular como los Panero, la familia de poetas de quienes el Festival ha recuperado otro título memorable, 'El desencanto', de Jaime Chávarri.

No imaginó entonces que más de cuatro décadas después pudiera volver a ver en el Zinemaldia este documental sobre el hermano del escritor Rafael Sánchez Ferlosio, e hijo del falangista Rafael Sánchez Mazas, que fue su segundo largometraje tras 'Ópera prima'.

"Ha sido un feliz accidente que se encontrara el negativo, que lo restaurara la ECAM (la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid) y que 'Los ilusos', la compañía de mi hijo Jonás, haya querido distribuirla", ha remarcado.