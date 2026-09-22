Banco Nacional egipcio recibe aval emiratí para adquirir sucursales sancionadas por EEUU

El NBE y Banque Misr dijeron en un comunicado conjunto que la autoridad monetaria emiratí emitió una "aprobación preliminar" a dicha solicitud, que fue presentada para "adaptarse a la evolución del panorama de los mercados bancarios internacionales y a las exigencias del futuro", de acuerdo con la nota.

De esta forma, las entidades bancarias egipcias han acordado reestructurar su presencia en Emiratos para integrar sus operaciones internacionales "de manera que se garantice una transición fluida y ordenada" para asegurar "la continuidad de los servicios prestados a los clientes, y salvaguardando sus intereses y derechos en EAU".

La nota no hizo referencia a ninguna sanción impuesta por Estados Unidos.

Esto se produce después de que a finales de agosto el Departamento del Tesoro de EE.UU. dijera que consideraba que Banque Misr en EAU es un "nodo crucial para el acceso del régimen iraní a dólares estadounidenses", mientras que el banco estatal egipcio afirmó que estaba estudiando medidas regulatorias contra sus sucursales.

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), dependiente del Tesoro, propuso una norma que revocaría el acceso de la entidad egipcia en el país del golfo Pérsico a las instituciones financieras estadounidenses como banco corresponsal, en una medida que, según Washington, intensifica su campaña de presión contra Irán.

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El Banco Central de Egipto indicó entonces que las autoridades egipcias estaban en contacto con la parte estadounidense en relación con estas medidas, impuestas en el marco de la operación 'Paria Económico' para aumentar la presión sobre Irán.

Tras este suceso, los bancos centrales de Egipto y EAU reafirmaron su "plena y continua cooperación y coordinación" para que las sucursales en territorio emiratí de Banque Misr sigan operando con normalidad, después de que Abu Dabi anunciara una "inspección especial y urgente" contra las oficinas de la entidad egipcia.