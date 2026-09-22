Bruselas acelera conversaciones con China para lograr reequilibrar su comercio

"Estamos atravesando lo que yo describiría como una fase de intensidad sin precedentes en nuestros contactos bilaterales con nuestros homólogos chinos, fruto de mi reunión con el ministro (chino de Comercio) Wang Wentao, cuando estuvo aquí en Bruselas antes de las vacaciones de verano", indicó Sefcovic en una rueda de prensa para hablar del acuerdo preliminar para liberalizar el comercio con Filipinas.

El político eslovaco recordó que la Unión Europea (UE) y China han puesto en marcha un mecanismo de consulta sobre comercio e inversión (TIC), que tendrá su segunda sesión en octubre.

La semana pasada habló con Wang por videoconferencia para preparar el encuentro en Pekín.

"Hemos repasado el trabajo de los equipos, que actualmente es incesante, y también dimos instrucciones a nuestro equipo sobre cómo aprovechar estas dos semanas que nos quedan. Así que ahora nuestra directora general y su equipo se dirigen a Pekín, lo que creo que hará avanzar aún más nuestro debate, y luego veremos si es necesaria otra videollamada", explicó.

El objetivo es "claro", dijo Sefcovic: reequilibrar el comercio con China abordando el futuro de las exportaciones chinas a la UE y del acceso de las empresas europeas al mercado chino.

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"Debido a la magnitud del déficit, al ritmo de su crecimiento y al impacto que tiene en sectores económicos e industriales clave de la UE, estamos hablando del futuro de nuestra economía, del futuro de nuestra industria y también, diría yo, del futuro del modelo social europeo; por lo tanto, se trata de una cuestión muy política, y creo que lo que necesitamos son avances políticos y un entendimiento mutuo", expresó.

Sefcovic afirmó que la reunión de octubre debe abundar en detalles como los controles de exportación, donde pidió pasar "de la retórica a resultados concretos, porque eso es claramente lo que se esperaría de mí cuando regrese; necesito resultados creíbles, y ahí es donde centramos nuestros esfuerzos, con la esperanza de llevar buenas noticias a Europa", apuntó.