Candidatos a la alcaldía de Lima anuncian medidas contra la inseguridad ciudadana

Con miras a las elecciones regionales y municipales del próximo 4 de octubre, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) organizó este lunes el primero de los dos debates que enfrentarán a los candidatos de 26 partidos políticos que postulan a la alcaldía de Lima Metropolitana.

El exalcalde y exministro Carlos Bruce, del partido conservador Somos Perú, anunció la creación de la policía municipal metropolitana para enfrentar la inseguridad y promover el diálogo entre los 43 distritos de Lima para reforzar el combate a la criminalidad.

Bruce, que marcha segundo en la intención de voto, agregó que la actual administración "deja una deuda de más de 5.000 millones de soles (1.480 millones de dólares)", y que él conoce de gestión pública para negociar los recursos que se necesitan para la ciudad.

La excongresista Susel Paredes, del partido izquierdista Ahora Nación, afirmó que "Lima es una ciudad abandonada a su suerte, somos víctimas de la delincuencia y la extorsión" y prometió "eliminar la delincuencia con inteligencia".

A su vez, el general en retiro y exministro Daniel Urresti anunció que contratará a "100 equipos terna (policía encubierta) para capturar a 100 delincuentes diarios", así como el alquiler de 1.000 patrulleros para enviar a la policía a las zonas de la capital que están "abandonadas".

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Urresti, del partido derechista Podemos, agregó que cerrará los mercados ilegales, "donde venden cosas manchadas de sangre", y que ofrecerá "recompensas para tener información que permita la captura de sicarios y extorsionadores".

A su vez, el exalcalde Ricardo Belmont afirmó que Perú "es un país extraordinario, pero Lima se ha venido abajo por la falta de diálogo entre el gobierno central y los gobiernos municipales".

En tanto, el exministro Yehude Simon dijo que "si no respetamos a la Policía Nacional, vamos a encontrar una policía municipal enfrentándose a la nacional", al rechazar la propuesta de Bruce de darle armas no letales a los guardias municipales.

"Me preocupa que alguien que no maneja armas se enfrente a un delincuente que tiene más armas que la Policía Nacional", apuntó Simon, candidato de Coalición Transformadora Tierra Verde.

El favorito de la campaña electoral en Lima, Rafael López Aliaga del partido ultraderechista Renovación Popular, que acudirá al debate el martes, está en el centro de la controversia en estos comicios municipales pues postula en una aparente reelección encubierta, lo cual está prohibido por la legislación electoral.

López Aliaga fue alcalde de Lima hasta su renuncia el año pasado para postular a la presidencia de Perú en abril último, pero no ganó y fue elegido senador, aunque no aceptó ese cargo y decidió presentarse como candidato a primer concejal de Lima, junto a Luis Rubio como postulante a la alcaldía por su partido.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aceptó la candidatura de López Aliaga a primer concejal, pero poco después Rubio renunció a su candidatura y dejó al exalcalde como su probable sustituto.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, dijo que el pleno del máximo órgano electoral sigue debatiendo sobre la decisión que tomará si, tanto López Aliaga como otros 134 exalcaldes postulantes en el país, podrán asumir nuevamente el cargo de alcalde, en sustitución a sus candidatos renunciantes.

Los candidatos que participaron este lunes en el debate electoral fueron Carlos Bruce, de Somos Perú, Ricardo Belmont de Partido Cívico Obras, Susel Paredes de Ahora Nación, Victoria Santa Cruz del Partido Morado, Samir Quispe de Batalla Perú y Segundo Valdez del Frente Popular Agrícola del Perú.

Asimismo, Elio Riera de Alianza para el Progreso, Yehude Simon de Coalición Transformadora Tierra Verde, Sandro Caller de Partido Patriótico del Perú, Flor de María Hurtado de Partido Demócrata Verde, Oswaldo Vargas de Juntos por el Perú, Luis Huette de Pueblo Consciente y Daniel Urresti de Podemos Perú.