Chile y Canadá abordan opción de Valparaíso para la Secretaría del Tratado de Alta Mar

Los jefes de Estado conversaron sobre la postulación de la ciudad portuaria para albergar el secretariado del Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales, conocido como Tratado de Alta Mar, herramienta fundamental para la gobernanza oceánica.

El encuentro se desarrolló como parte de la agenda bilateral de Kast en el marco de su participación en el 81° período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde este martes ofreció su primer discurso como mandatario.

En la conversación estuvo presente el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, quien tiene a cargo el impulso de la candidatura que definen como una "iniciativa vinculada al compromiso de Chile con la protección de los océanos y la conservación de la biodiversidad marina", mencionaron en un comunicado de la Presidencia de Chile.

"La reunión permitió también abordar la cooperación antártica y polar, así como las posibilidades de profundizar una asociación en materias estratégicas de interés común, incluyendo ámbitos vinculados a la ciencia, la energía, los recursos naturales, la innovación y el desarrollo sostenible", explicaron.

La candidatura, que fue impulsada el pasado 10 de septiembre, cuenta con el apoyo de múltiples países, según había informado Pérez Mackenna, y Chile se encuentra buscando sumar a más naciones de cara a la instancia en la que se adoptará la decisión sobre la sede de la Secretaría Ejecutiva, en enero de 2027.

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Ambos líderes reafirmaron, además, el interés de profundizar una relación bilateral de largo plazo, ampliar las oportunidades de inversión y avanzar en nuevas áreas de cooperación estratégica.

Específicamente, se hizo énfasis en la inversión canadiense en Chile y las posibilidades de ampliar y diversificar su presencia en nuevos sectores de la economía.

Canadá es uno de los principales inversionistas extranjeros del país suramericano, con una relevante participación en áreas como minería, energía, transporte y servicios que, según cifras del Banco Central de Chile, alcanza un stock acumulado de las inversiones canadienses de alrededor de 41.840 millones de dólares.

Las inversiones chilenas acumuladas en Canadá alcanzaban, a su vez, aproximadamente 3.109 millones de dólares, según detalló el comunicado presidencial.

Chile exportó en 2025 al mercado canadiense oro, ánodos de cobre, salmones, productos avícolas, plata, concentrados de cobre, uvas, vinos y productos forestales, mientras que Canadá ofrece productos como trigo, azufre, aceite de canola, medicamentos, cloruro de potasio, carbón, lentejas y maquinaria industrial.

La relación de Chile y Canadá tiene como pilar el Tratado de Libre Comercio vigente desde 1997, al que se suma la participación de ambos países en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), mecanismo que actualmente reúne a 12 economías para profundizar la integración comercial, promover inversiones y fortalecer cadenas de suministro entre los integrantes del bloque.

Chile y Canadá mantienen asimismo acuerdos destinados a facilitar la inversión y los intercambios económicos, entre ellos instrumentos para evitar la doble tributación y acuerdos en materia de transporte aéreo, además de una cooperación permanente en organismos multilaterales como Naciones Unidas, la OCDE, la OMC, APEC y la Organización de Estados Americanos.