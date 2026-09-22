China reafirma un desarrollo "abierto e inclusivo" de IA antes de reunión Xi-Trump

El portavoz del Ministerio chino de Exteriores Guo Jiakun expresó esta idea, ya defendida anteriormente por Pekín, en vísperas del viaje que llevará mañana al presidente chino, Xi Jinping, a Washington para reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en un encuentro en el que la IA figura entre los temas más presentes en la agenda.

Sobre el encuentro que reunirá a ambos líderes, Guo aseguró que China está dispuesta a trabajar con la parte estadounidense para enriquecer una relación bilateral "constructiva y de estabilidad estratégica", reforzar el diálogo y la cooperación o "gestionar adecuadamente las diferencias".

El tema de la seguridad en el desarrollo de la IA se ha puesto en el centro de la relación bilateral por la posibilidad de que los modelos más avanzados puedan escapar del control humano y realizar ataques cibernéticos, después de que varias pruebas de modelos de Anthropic, OpenAI, Google o Meta escaparan de los entornos de prueba y atacaran otras empresas.

El viceprimer ministro chino, He Lifeng, y el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, ya abordaron esta cuestión el domingo en Nueva York, en unas conversaciones que He calificó de "buenas".

Bessent, por su parte, reveló que hablaron de un mecanismo de notificación al que han dado en llamar el diálogo China-Estados Unidos sobre IA, sobre el que Pekín no se ha pronunciado.

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"Ahora llevamos la delantera frente a China y al resto del mundo, ¡y voy a mantener esa posición!", escribió este lunes Trump en su red Truth Social respecto a estos sistemas.

El gigante tecnológico chino Alibaba presentó hoy un nuevo chip de IA que describió como el "más potente" del país, en un momento en que las restricciones estadounidenses al acceso chino a semiconductores avanzados -que también se prevé que se abordará en la reunión entre los dos mandatarios- presionan a las tecnológicas del país a desarrollar alternativas propias.