China renueva la cúpula política del Tíbet con un nuevo jefe del Partido Comunista

El Comité Central del PCCh designó para el cargo a Hu Changsheng, hasta ahora jefe del Partido en la provincia noroccidental de Gansu, sin precisar el futuro destino de Wang, informó la agencia oficial Xinhua.

Hu, de 62 años y miembro del Comité Central del PCCh, dirigía la formación en Gansu desde diciembre de 2022 y anteriormente fue gobernador de la provincia nororiental de Heilongjiang.

El nuevo responsable político del Tíbet cuenta además con experiencia en zonas con una importante población tibetana: durante su etapa en Sichuan, fue secretario del Partido en la prefectura autónoma tibetana de Garze y posteriormente ocupó un alto cargo del PCCh en la vecina provincia de Qinghai.

Hu sustituye a Wang Junzheng, que asumió la jefatura del Partido en el Tíbet en 2021 tras haber ocupado cargos en Xinjiang, entre ellos el de responsable de seguridad de la región.

Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y Canadá sancionaron a Wang en 2021 por su presunto papel en abusos contra los derechos humanos en Xinjiang, acusaciones que Pekín ha rechazado reiteradamente.

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El relevo llega además después de varios casos de corrupción que han afectado a la cúpula política tibetana.

El exjefe del Gobierno regional Qizhala fue condenado en junio a cadena perpetua por aceptar sobornos, mientras que el exvicegobernador Wang Yong recibió en julio del año pasado una pena de muerte con suspensión de dos años por apropiarse ilegalmente de 271 millones de yuanes (unos 38 millones de dólares).

En paralelo, Pekín impulsa políticas destinadas a reforzar una identidad nacional común entre los distintos grupos étnicos, con medidas como una mayor presencia del mandarín en la educación, mientras organizaciones de derechos humanos denuncian políticas de asimilación cultural y lingüística en el Tíbet.

El presidente chino, Xi Jinping, visitó el pasado agosto la región con motivo del sexagésimo aniversario de la creación de la Región Autónoma del Tíbet, donde defendió la adaptación del budismo tibetano a la sociedad socialista y las políticas de Pekín para reforzar la cohesión nacional.

El cambio en el Tíbet forma parte de una remodelación de responsables regionales anunciada este martes por el PCCh, que también nombró a Wu Xiaojun nuevo jefe del Partido en Gansu y a Luo Dongchuan al frente de la organización en Qinghai.