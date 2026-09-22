China se opone a las sanciones "unilaterales" estadounidenses contra la aviación iraní

El portavoz del Ministerio chino de Asuntos Exteriores, Guo Jiakun, subrayó en una rueda de prensa rutinaria que estas medidas "carecen de base en el derecho internacional" y "no cuentan con la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU".

El conflicto en Irán será uno de los temas que con seguridad abordarán en su próxima reunión en Washington los presidentes de China, Xi Jinping, y EE. UU., Donald Trump, prevista para este jueves.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, había asegurado este lunes en una entrevista con CNBC que, a partir del miércoles, "todas las aerolíneas iraníes quedarán fuera de servicio en todo el mundo".

"Si aterrizan, no se les podrá suministrar combustible, no se les podrán prestar servicios de tierra ni vender billetes", advirtió, y añadió que quien lo haga "se quedará fuera del sistema del dólar".

El anuncio forma parte de una ofensiva más amplia con la que Washington busca asfixiar a la aviación iraní, tras las sanciones ya impuestas el pasado 8 de septiembre contra compañías aéreas que aún operan en el país persa, actores que respaldan a Mahan Air —su principal aerolínea privada— y contra los canales financieros y de aprovisionamiento del sector.

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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro estadounidense anunció entonces en un comunicado que sanciona a 36 empresas e individuos "por apoyar al sector de la aviación de Irán, el cual el régimen utiliza para transportar armas, personal y carga ilícita".

Esta medida se enmarcó en la Operación Paria Económico, lanzada el pasado 24 de agosto, con la que Washington busca estrangular económicamente a Teherán para forzar el fin de la guerra que ambos países mantienen desde febrero en Oriente Medio y que, de momento, no presenta una salida clara.

Trump expresó el domingo su disposición a reunirse con su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, durante la Asamblea General de la ONU, al tiempo que amenazó con "volar por los aires" al país persa.

Irán también ha elevado el tono de sus amenazas contra Estados Unidos en los últimos días y asegura que ha recibido información de que Washington va a reanudar las operaciones de combate con el apoyo de países de Oriente Medio.

Al mismo tiempo, las autoridades políticas iraníes han informado a Washington a través de intermediarios de sus condiciones para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz como el fin de las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano, la liberación de activos iraníes bloqueados en terceros países y el fin del bloqueo naval a sus puertos y buques, entre otras.